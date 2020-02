Il furgone ribaltato tocca i cavi dell’alta tensione e il camionista resta intrappolato nel mezzo: è successo in località Costa a Recanati.

RECANATI – Il furgone ribaltato tocca i cavi dell’alta tensione e il camionista resta intrappolato nel mezzo: è successo in località Costa a Recanati. I vigili del fuoco sono dovuti intervenire per liberare l’autotrasportatore minacciato dai cavi da 30mila volt.Sul posto anche i tecnici dell’Astea che hanno messo in sicurezza i cavi.