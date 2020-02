Regionali, Longhi: “Pronto per le primarie di coalizione”, Sindaco Mancinelli incontra Zingaretti – VIDEO

ANCONA – Primarie del centrosinistra per eleggere il candidato governatore? L’ex rettore dell’Università Politecnica delle Marche risponde presente all’appello e lo fa durante la presentazione del manifesto “Le Marche ideali”.



Una piattaforma con alcune priorità, sulla quale è iniziata una sottoscrizione anche online, e che verrà presentata ufficialmente sabato a Senigallia.

Longhi aveva annunciato di volersi candidare a presidente della Regione per convogliare le forze progressiste, di centrosinistra, civiche e il M5s.

Il centrosinistra intanto riunisce ancora il tavolo, prova ad allargare la coalizione: non si sono sciolti i nodi sull’attuale governatore Luca Ceriscioli e su un’eventuale alternativa.

In caso di primarie di coalizione, che di fatto non sono state ancora ufficializzate l’ex rettore dovrebbe contrapporsi al Governatore uscente Luca Ceriscioli e, forse, il Sindaco di Ancona Valeria Mancinelli.

Proprio quest’ultima è reduce da un incontro a Roma con il segretario del Pd Nicola Zingaretti. Non sono filtrate indiscrezioni sul faccia a faccia, che potrebbe segnare la disponibilità di Mancinelli a scendere in campo come candidato presidente per il centrosinistra.