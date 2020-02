Valeria Mancinelli, tra i possibili candidati alla presidenza del Pd

VALERIA – Il Sindaco di Ancona, Valeria Mancinelli, potrebbe essere in corsa, per la presidenza del Pd, tra le candidate in quota rosa insieme a Roberta Pinotti, ligure, già ministra della Difesa, oggi senatrice.

Il partito guidato da Nicola Zingaretti affronterà prossimamente questo nuovo passaggio per sostituire nel ruolo di presidente del partito Paolo Gentiloni, volato a Bruxelles come commissario degli Affari Ue .

La Mancinelli, che è anche tra i potenziali candidati governatori del centrosinistra, sarebbe sponsorizzata, oltre che da numerosi sindaci sui territori, anche dall’amico Giuseppe Sala, sindaco di Milano. Avrebbe dato il suo consenso anche Matteo Renzi, leader di Italia Viva.