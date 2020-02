Le Marche alla BIT. Turismo in crescita, boom per gli spot a Sanremo – VIDEO

MILANO – Hanno raggiunto “complessivamente 60 milioni di contatti” gli spot in tv della Regione Marche e di Marche Outdoor con protagonista il campione di ciclismo Vincenzo Nibali.

L’annuncio del presidente Luca Ceriscioli in apertura dello stand alla BIT, la Borsa Internazionale del Turismo di Milano. Si tratta, osserva il Governatore a proposito dei 60 milioni di contatti per lo spot, di “una cifra importantissima che siamo certi genererà una crescita notevole in termini di presenze turistiche nel 2020. Già nel 2019 – ricorda – è stato registrato un +6%, segnale che stiamo lavorando nella direzione giusta”.

Il turismo si conferma in crescita, con un aumento sostenuto nelle zone del cratere del sisma. Ma anche come secondo volano dell’economia regionale.

Il 2020 sarà orientato alla promozione post Lonely Planet, a Raffaello e al Giubileo Mariano di Loreto.

La Regione Marche sarà protagonista alla BIT per tre giorni, fino a martedì, e anche E’-Tv seguirà ogni singolo appuntamento a Milano in diretta sul canale 12, la App e la pagina Facebook.