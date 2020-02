Un colpo di sonno e perde il controllo dell’auto, giovane di 22 anni finisce in ospedale a Torrette

CUPRAMONTANA – Perde il controllo dell’auto, forse a causa di un colpo di sonno, e finisce contro il muro di un’abitazione a bordo carreggiata. E’ successo la scorsa notte intorno alle 4:30 a Cupramontana. A restare ferito è un ragazzo di 22 anni che, nonostante le ferite riportate nello schianto, è rimasto sempre cosciente ed è riuscito a chiamare il 118 facendo scattare i soccorsi.

Sul posto sono intervenuti i sanitari dell’automedica del 118 di Jesi e l’ambulanza della Croce verde di Cupramontana, oltre a una pattuglia dei Carabinieri del Norm della Compagnia di Jesi per i rilievi e per accertare la dinamica dell’incidente. Il giovane è stato trasferito in codice soprattutto per la dinamica maggiore del sinistro, al pronto soccorso dell’ospedale regionale di Torrette.