Trovata una bomba carta sui binari alla stazione di Pedaso

PEDASO – Allarme alla stazione di Pedaso nella mezzanotte tra venerdì e sabato quando la polizia ferroviaria ha rinvenuto sui binari una bomba carta abbandonata. I poliziotti dopo aver delimitato la zona, hanno richiesto l’intervento dei vigili del fuoco e degli artificieri.



Questi ultimi hanno prelevato l’ordigno, un oggetto di piccole dimensioni, per poi farlo brillare sul posto, in un’area in sicurezza. Con loro anche i sanitari della Croce verde Valdaso. I soccorritori sospettano che l’ordigno rudimentale sia stato abbandonato, e non depositato volutamente, sui binari da qualcuno che ne era in possesso e che, di passaggio a Pedaso, magari alla vista delle forze dell’ordine si sia sbrigato a liberarsene.