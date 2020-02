FALCONARA – Scontro tra 2 auto in A14 nella galleria Montedomini poco distante dal casello di Ancona Nord in direzione sud. Due le persone che sono rimaste ferite, tra cui un uomo di 57 anni trasportato al pronto soccorso dell’ospedale regionale di torrette in codice giallo. Sul posto 118 con automedica di Falconara e Croce Gialla di Chiaravalle, oltre ai vigili del fuoco.