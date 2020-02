Meno bebè nelle Marche, Associazioni familiari: “Servono interventi dalla politica” – VIDEO

SENIGALLIA – “Denatalità, un’emergenza che interroga la politica” è il tema della 1° Conferenza regionale della Famiglia organizzata alla Rotonda a Mare di Senigallia dalla Regione Marche in collaborazione con il Forum delle Associazioni familiari, l’Anci e il Comune di Senigallia. Il dibattito ha preso spunto da uno studio su “La famiglia nelle Marche tra crisi e mutamenti” redatto dell’Università degli Studi di Urbino dal quale si evince che i nati vivi nelle Marche nel 2018 sono 10.171: 3.025 in meno rispetto al 2012 (-22,9%) e 4.316 in meno in confronto al 2008 (-29,8%).

Dati che preoccupano e che attestano la regione Marche al secondo posto dopo l’Umbria per calo di natalità.

Una situazione su cui il Forum delle Associazioni familiari chiede un cambiamento partendo da interventi amministrativi e normativi da parte sia della regione che del comune per incentivare le nascite e soprattutto dare sostegno alle famiglie.