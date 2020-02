ANCONA – Chiusa al traffico dal Comune dorico, per circa due ore la Galleria San Martino, ad Ancona. A far scattare la chiusura intorno alle 10 di sabato la segnalazione di caduta di alcune parti pericolanti della facciata dell’ex cinema Enel, il palazzo che si trovava proprio all’imbocco di via San Martino. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno provveduto alla messa in sicurezza della struttura. Il traffico è stato riaperto poco dopo le 12.