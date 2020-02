Stop dei voli per la Cina, tour operator contano i danni – VIDEO

ANCONA – I tour operator cominciano a fare i conti con il blocco dei voli da e per la Cina imposto dal Governo Italiano dopo il ricovero a Roma della coppia di turisti cinesi affetti da Coronavirus.



Uno stop di cui ancora non si conosce la fine, ma che vale solo per i voli civili e non per i cargo che trasportano merci, fatti salvi i controlli sanitari per gli equipaggi. Numerose le vacanze cancellate non solo in Cina, ma anche in altri paesi dell’estremo oriente che per essere raggiunti prevedono uno scalo negli aeroporti cinesi, primo fra tutti Hong Kong. E per chi si è visto annullare volo e viaggio l’unica consolazione è il rimborso.

Una situazione che va a bloccare una crescita dei traffici già in forte espansione e che va al di là del turismo, grazie anche agli accordi stipulati tra Italia e Cina con la nuova Via della Seta.

Fino allo sblocco dei voli dunque la stagione turistica che va da aprile a ottobre resta per il momento in stand by. Ma non si è fermata la richiesta di preventivi.