Coronavirus, docenti aggrediti e studenti bloccati: “Ma la Cina reagisce” – VIDEO

Nel pregiudizio post Coronavirus che ha colpito la Cina finiscono anche i docenti cinesi dei corsi dell’Università di Macerata, aggrediti mentre raggiungevano il China Center dell’ateneo maceratese. Fermi, intanto, gli studenti del Master in Global Management for China in partenza.

Guarda il video racconto di Lucio Cristino:

Con il gigante asiatico bloccato, e le produzioni spostate in altre parti del mondo, le vere difficoltà riguardano le imprese marchigiane. Ad oggi gli interscambi Italia Cina valgono 13 miliardi di esportazioni italiane.