Ufficiale: anche quest’anno le Marche protagoniste dalla Bit di Milano in diretta no-stop su èTV Canale 12!

La Regione Marche sarà anche quest’anno grande protagonista in diretta televisiva alla BIT – BORSA INTERNAZIONALE DEL TURISMO di Milano. Per il Terzo anno consecutivo ÈTv Marche Canale 12 trasmetterà in diretta no stop la tre giorni dedicata al Turismo Mondiale, con al centro la terra di Leopardi e Montessori, nell’anno Raffaellesco.

Appuntamento dallo stand della Regione Marche della BIT – BORSA INTERNAZIONALE DEL TURISMO di Milano (conduce la diretta il nostro Maurizio Socci ndr) con grandi interviste, ospiti e sorprese!

A presentare l’evento per la Regione Marche saranno Alvin Crescini e Francesca Carli.

Vi aspettiamo a partire da Domenica 9 Febbraio in diretta su etv Marche Canale 12 in contemporanea streaming su www.etvmarche.it sulla pagina Facebook etvmarche e sulla APP scaricabile gratuitamente etvmarche.