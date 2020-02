In via di approvazione in Consiglio Regionale il nuovo piano sociosanitario – VIDEO

ANCONA – In via d’approvazione da parte del Consiglio regionale il nuovo piano sociosanitario 2019-2021. L’atto amministrativo arriva all’esame dell’Assemblea legislativa dopo aver ottenuto a fine novembre dello scorso anno il via libera della commissione Sanità. Si tratta del principale atto di programmazione del settore e contiene gli indirizzi per lo sviluppo e la gestione del sistema sanitario marchigiano: come le reti ospedaliere di emergenza urgenza, l’assistenza farmaceutica e dispositivi medici, la prevenzione collettiva, l’assistenza sul territorio e l’integrazione sociosanitaria. Tra i punti anche la controversa riorganizzazione delle strutture sanitarie: dalla costruzione di nuovi ospedali alla riclassificazione di quelli esistenti.