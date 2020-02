Rapina choc alle poste: irrompe il commando mentre gli anziani sono in fila per la pensione

Indagini in corso sulla rapina choc avvenuta poco prima delle 8 alle Poste di Sant’Elpidio a Mare: mentre già c’erano diversi anziani in fila per ritirare la pensione, i banditi incappucciati, armati di fucili a pompa, hanno assaltato il furgone portavalori.

SANT’ELPIDIO A MARE – Indagini in corso sulla rapina choc avvenuta poco prima delle 8 alle Poste di Sant’Elpidio a Mare: mentre già c’erano diversi anziani in fila per ritirare la pensione, i banditi incappucciati, armati di fucili a pompa, hanno assaltato il furgone portavalori, portandosi via due sacchi pieni di soldi. Poi sono scappati a bordo di un’Alfa Nera, senza targa. La vettura è stata poi rinvenuta poco lontano. Del commando al momento nessuna traccia.