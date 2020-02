Rapina choc alle poste: irrompe il commando mentre gli anziani sono in fila per la pensione – VIDEO

Indagini in corso sulla rapina choc avvenuta poco prima delle 8 alle Poste di Sant’Elpidio a Mare: mentre già c’erano diversi anziani in fila per ritirare la pensione, i banditi incappucciati, armati di fucili a pompa, hanno assaltato il furgone portavalori.

SANT’ELPIDIO A MARE – Primo giorno del mese, quello della riscossione delle pensioni in posta. Ci sono già delle persone in fila, poco prima delle 8, all’ufficio postale di Sant’Elpidio a Mare, quando esplode il caos. Arriva un commando armato di quattro persone:uno resta a fare da palo, mentre tre sagome nere senza volto, nascosto nel nero passamontagna fanno irruzione. Non dicono una parola, non serve. Seminano il panico sparando in aria alcuni colpi di fucile, la guardia giurata risponde al fuoco. I malviventi assaltano il furgone portavalori nel parcheggio. E’ quello dove ci sono i soldi delle pensioni. Senza parlare si fanno consegnare i sacchi con il denaro: il bottino è ingente, diverse migliaia di euro. Nella fuga rocambolesca corrono tra gli anziani rimasti atterriti: una signora cade. Ferite lievi, ma grande lo spavento. La banda risale nell’auto, un’alfa nera senza targa, parcheggiata poco lontano e sfreccia via. La vettura, forse rubata, viene abbandonata vicino al campo sportivo Montevidoni, vuota. Sono in corso le indagini dei Carabinieri.