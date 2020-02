L’auto scappa, l’inseguimento e gli spari: follia in centro a San Benedetto del Tronto

Inseguimento e colpo di pistola in pieno centro: scene da film a San Benedetto del Tronto.

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Inseguimento e colpo di pistola in pieno centro: scene da film a San Benedetto del Tronto. Una pattuglia della polizia ha intercettato un’auto durante dei controlli a seguito di un’aggressione e coltellate tra due gruppi di stranieri avvenuto la scorsa notte nelle campagne di Torre di Palme. Alla paletta degli agenti l’auto non si è fermata: ne è scaturito un rocambolesco inseguimento in cui i fuggitivi hanno anche speronato alcune auto, prima di abbandonare la propria per scappare i piedi. A quel punto i poliziotti hanno sparato due colpi in aria: uno dei fuggiaschi si è immediatamente fermato, l’altro è ancora in fuga, mentre un terzo uomo è ricercato da ieri dalla Polizia.