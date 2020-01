Più veloce della sirena: bimba nasce in ambulanza

Più veloce della sirena dell’ambulanza la bimba venuta alla luce in mattinata proprio all’interno del mezzo di soccorso della Croce Gialla di Ancona.

ANCONA – Più veloce della sirena dell’ambulanza la bimba venuta alla luce in mattinata proprio all’interno del mezzo di soccorso della Croce Rossa di Ancona. L’allarme era scattato poco prima delle 11 per una donna nigeriana in procinto di partorire e proprio nel trasporto in ospedale si sono rotte le acque e la bimba la nata grazie ai soccorritori in ambulanza. Mamma e bebè sono state portate in buone condizioni all’ospedale pediatrico Salesi di Ancona, dove ad attenderle c’era già un’equipe medica.