Per Daniela, Peppe e Franco Grasso: Il sorriso di Daniela torna in Africa a Luglio 2020. Parti con noi! Per aiutarli davvero… “a casa loro”

Per Daniela, Peppe e Franco: Il sorriso di Daniela torna in Africa a Luglio 2020. Parti con noi! L’Associazione fondata dal compianto Franco Grasso (oggi presieduta dal nostro Maurizio Socci, ndr) ha annunciato sulla sua pagina Facebook che due anni dopo l’ultimo sopralluogo, datato 2018, tornerà in Africa per verificare l’avanzamento dei progetti sostenuti da tanti marchigiani e non solo. L’invito è per tutti: chi volesse provare questa esperienza di solidarietà diretta può contattare l’associazione e far parte della delegazione. Ecco l’invito:

“Amiche e amici de Il sorriso di Daniela! Abbiamo una bella notizia da condividere. E’ ufficiale: nel luglio del 2020 torneremo in Africa con la nostra “Mamma” e tesoriera Gabriella Storani, in Uganda, per verificare lo stato d’avanzamento dei nostri progetti volti a migliorare la vita degli Africani in Africa. Questo per “svuotare i barconi” come sognava il nostro compianto primo presidente Franco Grasso, per dare un futuro agli africani “a casa loro” ma in senso positivo!

Per questo da anni organizziamo adozioni a distanza, costruiamo dormitori, alloggi, scuole, ospedali. Per questo a Luglio, tra il 19 e il 2 agosto (date ancora da definire ufficialmente) torneremo in Uganda per verificare la realizzazione dei nostri e vostri progetti. Faremo foto, realizzeremo video, intervisteremo le persone che tanti marchigiani di cuore i stanno aiutando a realizzare.

Parti con noi!

Se sei interessato a vivere questa esperienza contattaci 329 7457405 (Gabriella Storani). E’ un viaggio forte, di emozioni e conoscenza; un viaggio sicuro (basta una normale profilassi malarone) e tornerai come il mondo che stai aiutando: migliore! (nella foto l’ultimo gruppo partito nel 2018).