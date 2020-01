In auto contro un camion: muore un uomo di 43 anni

Finisce contro un camion, niente da fare per un uomo di 43 anni di Filottrano, Massimo Federici, consigliere comunale. L’incidente è avvenuto nella tarda mattinata di oggi lungo la Statale 318 tra Valfabbrica e Casacastalda, in Umbria.

La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio degli agenti della polizia stradale, intervenuti sul posto assieme a due squadre dei vigili del fuoco e l’autogru per liberare i mezzi, oltre ovviamente al 118.

Secondo una prima ricostruzione, l’auto sarebbe andata a sbattere contro il mezzo pesante che era in panne. La vittima lavorava per un’azienda di Perugia come agente di commercio.

Il cordoglio del sindaco di Filottrano, Lauretta Giulioni

“E’ con immenso dolore che in mattinata abbiamo appreso la notizia della scomparsa del consigliere comunale Massimo Federici a seguito di un incidente stradale. Rimane vivo il ricordo di un giovane consigliere, appassionato al proprio ruolo e determinato a dare un significativo contributo al miglioramento della nostra città. La sua assenza provoca in tutti noi un grande sconcerto e senso di vuoto. A nome dell’amministrazione comunale le più sentite condoglianze e un forte abbraccio alla famiglia, ai figli e ai parenti tutti”