Coronavirus, mascherine sold out, ma niente panico – VIDEO

ANCONA – Mascherine sold out nelle farmacie doriche, che hanno esaurito le scorte a fronte di una richiesta crescente scatenata dall’ansia da diffusione del Coronavirus, di cui due primi casi sono stati diagnosticati in Italia il 30 gennaio.

Si tratta di una coppia di turisti cinesi provenienti da Wuhan, entrambi sono ora ricoverati all’ospedale Spallanzani di Roma. Sotto controllo anche il gruppo di circa 30 persone con cui la coppia soggiornava in Italia e con cui è entrata in contatto. Il consiglio dei ministri ha dichiarato lo stato di emergenza della durata di sei mesi, mentre l’organizzazione mondiale della sanità ha diramato l’emergenza internazionale. Alle luce dei primi due infetti sul territorio nazionale il premier Giuseppe Conte ha annunciato la chiusura dei voli da e per la Cina.





La prevenzione è senza dubbio il primo passo per evitare il contagio, ma senza esagerare e prendere per vere le fake news che da qualche giorno cominciano a girare in rete.

L’organizzazione mondiale della sanità ha fornito delle linee guida da seguire per ridurre al minimo la possibilità di contagio tra cui lavarsi frequentemente le mani con acqua e sapone o soluzioni alcoliche, coprirsi naso e bocca quando si starnutisce. Evitare carne cruda o poco cotta, frutta o verdura non lavate e le bevande non imbottigliate ed evitare il contatto ravvicinato, quando possibile, con chiunque mostri sintomi di malattie respiratorie come tosse e starnuti.

Non è invece possibile venire contagiati tramite oggetti, anche se di provenienza cinese, perché il virus si trasmette solo per via aerea e se si è stati a stretto contatto con una persona infetta.

Nelle Marche il GORES,Gruppo Operativo Regionale per le Emergenze Sanitarie ha tracciato le indicazioni operative per affrontare questa allerta sanitaria, definendo le modalità di presa in carico di un potenziale caso sospetto di nuovo Coronavirus, le relative modalità di isolamento, diagnosi e trattamento e la attuazione delle più idonee misure per contenere l’infezione ed evitare eventuali contagi. I reparti identificati a questo scopo sono le Unità Operative di Malattie Infettive dell’Azienda Ospedaliera Marche Nord, dell’AOU Ospedali Riuniti di Ancona e dell’ASUR Area Vasta 4 di Fermo.