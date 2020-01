Whirlpool. Otto ore di sciopero a Melano

FABRIANO – La Whirlpool ha confermato di voler abbandonare il sito di Napoli ed Invitalia sta cercando per conto del governo un nuovo soggetto che subentri alla multinazionale americana.

Questo è in sintesi l’esito del tavolo di confronto svoltosi ieri, 29 gennaio, al ministero dello Sviluppo economico, presieduto dal ministro Stefano Patuanelli e partecipato dai segretari generali di categoria mentre i lavoratori di Napoli attendevano in presidio sotto il Ministero.

“Riteniamo gravissima e inaccettabile la iniziale conferma di Whirlpool di voler chiudere Napoli il 31 marzo prossimo e insufficiente la mediazione del Governo che è riuscita solo a spostare il termine al 31 ottobre. – fanno sapere le segreterie nazionali Fim, Fiom, Uilm in una nota – Sono pertanto dichiarate 16 ore di sciopero per tutto il Gruppo; le prime 8 ore con articolazione territoriale con presidi davanti agli stabilimenti, le altre 8 in occasione della mobilitazione nazionale che verrà definita nelle prossime settimane”.

Considerando l’andamento della vertenza Whirlpool e dando seguito alle indicazioni nazionali, anche la Rsu dello stabilimento di Melano ha proclamato per domani, 31 gennaio lo sciopero generale di 8 ore.

Della situazione fabrianese si è parlato nell’ultimo tavolo territoriale tra azienda e sindacati in vista della scadenza, prevista per il prossimo 5 aprile, dei contratti di solidarietà per i circa 600 impiegati.