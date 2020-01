Viscioleto distrutto: “Uno scempio, ma non ci arrendiamo” – VIDEO

SERRA DE’ CONTI – Non si arrende Luca Cardinali ed è già pronto a rimettere in sesto il viscioleto che lunedì 27 gennaio è stato raso al suolo a colpi di motosega da ignoti vandali.



Uno scempio, come lo ha definito lo stesso produttore, titolare insieme ai fratelli dell’azienda agricola le Cantine del Cardinale, a Serra de Conti. 300 le piante distrutte a cui sono stati tagliati di netto tutti i rami. Di alcune è rimasto solo il tronco. Un danno di diverse decine di migliaia di euro per l’azienda, il frutteto aveva infatti solo 10 anni di vita e stava entrando solo ora nel pieno della produttività.

I titolari dell’azienda hanno sporto denuncia ai carabinieri e sperano di poter scoprire chi ci sia dietro alla devastante opera di potatura, avvenuta nel pomeriggio di lunedì, ma scoperta solo martedì.

Al momento non ci sono teorie che possano ricondurre agli autori del gesto né che chiariscano le cause dell’atto, ma la vicenda ha avuto anche un risvolto positivo. Complice il post su facebook in cui l’azienda raccontava quanto accaduto, la notizia ha iniziato a fare il giro del web, sollevando un’onda di solidarietà nei confronti dei titolari.Tante le proposte di aiuto da parte di altri coltivatori, e c’è anche chi si è proposto per far partire un crowdfunding con cui raccogliere fondi per acquistare nuove piante e dar vita a un nuovo viscioleto.