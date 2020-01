Regionali. Squadre non ancora in campo – VIDEO

ANCONA – Luca Ceriscioli rimane lì, tra coloro che son sospesi. Come tutto il Pd e non solo. Perché in definitiva la corsa alle Regionali nelle Marche non è affatto partita.

I democratici hanno rinviato la riunione regionale prevista per giovedì 30 gennaio, aggiornandola, si dice, agli inizi della prossima settimana. Posticipare la scelta sulla candidatura o sull’opportunià di organizzare le primarie equivale a non decidere. Perché da dirimere ci sono questioni ed equilibri.

Territori come Macerata e Fermo a favore del presidente uscente, Ancona e altri a chiedere la discontinuità spingendo per il sindaco di Ancona Valeria Mancinelli. La direzione regionale pilatescamente si è rifugiata dal rappresentante che il segretario Zingaretti spedirà nelle Marche per fare sintesi e decidere.

Se Atene piange, Sparta non ride. Il Movimento 5 Stelle ha confermato che correrà senza alleanze col Pd, con un candidato da scegliere tramite la piattaforma Rousseau. Da comprendere la posizione dell’ex rettore Sauro Longhi che si è autocandidato per avvicinare Pd e Cinque Stelle, ma in questo momento senza sostegni ufficiali.

E quindi il centrodestra: Fratelli d’Italia che ha espresso il candidato Francesco Acquaroli, come stabilito nel Tavolo Nazionale, la Lega ancora non ha ratificato. La Meloni che dichiara di non aspettarsi da Salvini il ritiro della parola data. A giorni dovrebbe arrivare la stretta finale.