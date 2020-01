Diciotto petali, uno per ogni anno di vita di Pamela Mastropietro, la 18 enne romana violentata, uccisa e deturpata nel cadavere il 30 gennaio 2018. Nel giardino di fronte all’abitazione dell’orrore, in via Spalato, rose bianche per ricordare la ragazzina la cui morte aveva scioccato tutta Italia.

Per Macerata anche un modo per riconciliarsi con il passato.

“Grazie ai maceratesi”, le parole di Alessandra Verni, mamma della ragazza.

Guarda il video: