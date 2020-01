Lo scatto di speranza: la Via Lattea brilla sopra Pretare – VIDEO

Andrea Amici, agente di commercio anconetano di 32 anni, racconta sua passione per l’astrofotografia e di come i cieli stellati delle Marche stanno conquistando il web.

ANCONA – Uno scatto “magico” che nelle sue tinte notturne ritrae, con l’astrofotografia, la grandiosa bellezza dei Monti Sibillini, nonostante le ferite ancora troppo evidenti lasciate dalle scosse di terremoto del 2016. Ecco la fotografia, realizzata da Andrea Amici, del cielo sopra Pretare, frazione di Arquata del Tronto, dove brilla la via Lattea. Lì, nel “Paese delle Fate”, dove la leggenda della maga Sibilla e le sue ancelle fa parte della storia e della tradizione. Luoghi preziosi, i Sibillini. Lontani dall’inquinamento luminoso delle città e dove l’autentico è più vicino. Specie di notte.

Il cielo sopra Pretare nello scatto di Andrea Amici

La storia di Andrea, l’agente di commercio con la passione dell’astrofotografia e della natura. Andrea Amici, agente di commercio anconetano di 32 anni, sviluppa la passione per l’astrofotografia durante un’esperienza di lavoro in Australia dove viene ammaliato dai cieli notturni della terra dei canguri. Una volta rientrato a casa, nelle Marche, riscopre la meraviglia delle stelle da scrutare e fotografare in lunghe notti solitarie, in compagnia della fotocamera, lontano dal caos della città, tra le montagne dei Monti Sibillini e il mare più selvaggio della Riviera del Conero. Le sue fotografie, pubblicate sul social Instagram vengono notate da Fraser Cain, fondatore della prestigiosa rivista di settore Universe Today. I cieli stellati delle Marche conquistano il web: “Mi stanno scrivendo persone da tutto il mondo per chiedermi di accompagnarle nei luoghi che fotografo”. Di seguito il video dell’intervista con Andrea.

L’intervista con Andrea Amici

La foto di Andrea che ritrae Cingoli

La foto di Fiastra sotto le stelle