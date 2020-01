Vendevano online capi contraffatti, stroncato business milionario a Osimo – VIDEO

ANCONA – Avevano creato attraverso internet un business milionario di capi d’abbigliamento contraffatti, importati da Turchia e da altri Paesi dell’Est Europa e poi rivenduti a boutique dove venivano acquistati da ignari clienti. Stroncato dalla Guardia di finanza di Ancona un maxi commercio illegale, che coinvolgeva 12 regioni d’Italia e che aveva la sua base logistica nelle Marche, a Osimo.

L’indagine “Spider web” durata sei mesi, ha portato a 35 denunciati tra i quali una coppia, moglie e marito residenti a Osimo. Lei rumena, lui osimano, di 43 e 44 anni gestivano un’impresa che pubblicizzava la vendita di prodotti di lusso a cui si sarebbero rivolti i negozianti, secondo le Fiamme Gialle, consapevoli di acquistare griffe taroccate.

Entrambi sono accusati di ricettazione e commercializzazione di prodotti falsi. L’operazione ha portato al sequestro di 15mila capi falsamente ‘firmati’ con noti marchi della moda, che avrebbero fruttato oltre 4,5 milioni di euro.

Ma c’è qualcosa che il consumatore può fare per verificare l’originalità dei capi griffati che va ad acquistare? La cartina tornasole in questi casi è il QrCode di cui ogni capo è dotato e scansionabile direttamente con lo smartphone. Ma anche in questo caso attenzione ai risultati che vengono fuori.