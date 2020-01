Smog, se 100 camini inquinano come 30 mila auto – VIDEO

“Cento camini a legna inquinano come 30 mila macchine che fanno 1 milione di km all’anno”. Le parole del direttore generale Arpam, Giancarlo Marchetti danno il senso della lotta alle polveri sottili di cui si parla in questi giorni. Sforamenti già oltre norma per Pesaro, Fano e Jesi.

A fare la differenza una somma di piccole, grandi, azioni. Dalla Regioneuna nuova piattaforma per il monitoraggio e la previsione, con una collaborazione Arpam, Università Politecnica delle Marche e Università di Urbino.

