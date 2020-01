Ragazzo scomparso a Recanati, ritrovato dopo una notte di ricerche: sta bene

Ha trascorso la notte in un casolare abbandonato vicino casa ed è stato trovato stamattina in buone condizioni dai Vigili del fuoco il ragazzo che risultava scomparso a Recanati, dal tardo pomeriggio di ieri.

RECANATI – Ha trascorso la notte in un casolare abbandonato vicino casa ed è stato trovato stamattina in buone condizioni dai Vigili del fuoco il ragazzo che risultava scomparso a Recanati, dal tardo pomeriggio di ieri. A dare l’allarme era stata la famiglia, non essendo il sedicenne tornato a casa. Fino a tarda notte erano proseguite le ricerche da parte dei Vigili del fuoco, anche con le unità cinofile, i Carabinieri e la Protezione Civile. Poi all’alba l’epilogo positivo, con il ritrovamento del ragazzo in buone condizioni di salute.