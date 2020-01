Post sisma: “L’unica certezza è il mutuo su case e attività ridotte in macerie” – VIDEO

Mutui sospesi sulle case rese inagibili dal sisma del 2016. La spada di Damocle per le famiglie del cratere. Le richiesta al Governo: “basta proroghe, risolviamo la questione”. Venerdì 31 gennaio il Comitato “Mutui sulle macerie” organizza un incontro a Camerino, alle 17 presso la facoltà di Giurispudenza, in via d’Accorso.

CAMERINO – Quella che si fa in banca per accendere un mutuo è una sorta di firma per il futuro: si assume l’impegno per pagare la casa dove far crescere i propri figli, di credere in un’attività che si vuole intraprendere, per il proprio futuro e la propria vita. Nel cratere del Centro Italia, colpito dalle scosse sismiche del 2016, quei mutui “congelati” sono l’unica certezza e spada di Damocle, in paesi dove la ricostruzione non è ancora partita e dove, in alcuni casi, le rate piombano su delle macerie.

Storie di “Mutui sulle Macerie”

L’incontro a Camerino. Il Comitato Mutui sulle Macerie ha organizzato un appuntamento per discutere della problematica il prossimo venerdì 31 gennaio alle 17 presso la Facoltà di Giurisprudenza (Campus Università) cui sono stati invitati i sindaci, i parlamentari, i rappresentanti di Abi.