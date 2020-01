Post sisma, i sindaci verso lo “sciopero”: “Ora basta, i nostri territori muoiono” – VIDEO

Manca solo la data: i sindaci del sisma lanciano lo “sciopero” con una manifestazione a Roma. Emerge dalla riunione di oggi ad Ancona al Comitato Sisma: la proposta è stata lanciata dal sindaco di Pieve Torina Alessandro Gentilucci ed è stata accolta in maniera favorevole dal presidente della Regione Marche Luca Ceriscioli e da altri tanti sindaci del cratere.

ANCONA – Manca solo la data: i sindaci del sisma lanciano lo “sciopero” con una manifestazione a Roma. Emerge dalla riunione di oggi ad Ancona al Comitato Sisma: la proposta è stata lanciata dal sindaco di Pieve Torina Alessandro Gentilucci ed è stata accolta in maniera favorevole dal presidente della Regione Marche Luca Ceriscioli e da altri tanti sindaci del cratere. “Fino a questo momento abbiamo mantenuto un profilo istituzionale ma ora basta. Non veniamo ascoltati mentre i nostri territori muoiono”, dice Gentilucci al termine di una riunione lunga, accesa e appassionata.

Un passaggio dell’intervento di Alessandro Gentilucci, sindaco di Pieve Torina dopo l’incontro di Ancona

Domani nuovo incontro tecnico indetto dal commissario Farabollini. Fissato nel pomeriggio di domani 30 gennaio a Rieti il tavolo tecnico congiunto con gli Uffici Speciali Ricostruzione delle 4 regioni colpite dal sisma 2016 e i componenti del Tavolo Tecnico Sisma in rappresentanza della Rete Professioni Tecniche. L’obiettivo, fa sapere il commissario Piero Farabollini in una nota, è “attuare l’art.12bis del DL 189/2016 coordinato con la Legge n.156/2019 “Sisma” attraverso la condivisione organica delle procedure volte a velocizzare le istruttorie delle richieste di contributo per la ricostruzione privata anche attraverso l’autocertificazione da parte dei professionisti. Da parte del Commissario Farabollini c’è la volontà di fare proficua sintesi tecnico normativa della discussione così da agevolare quelle risposte attese dai cittadini per le quali il Governo ha individuato la chiave in un rapporto di totale sinergia tra gli attori della ricostruzione”.

Gli architetti sul piede di guerra: “Costretti a rinunciare agli incarichi per l’edilizia privata”. “Il decreto sisma, convertito in legge lo scorso dicembre contiene come unica misura volta ad imprimere accelerazione, il procedimento di autocertificazione delle pratiche di riparazione e ricostruzione degli immobili danneggiati dalla crisi sismica del 2016. La Rete delle Professioni Tecniche, pur non condividendo l’originaria impostazione del decreto, aveva formulato le sue proposte di modifica raccogliendo consensi da tutte le forze politiche durante le audizioni parlamentari, consensi poi dimostratisi solamente di forma ma ai quali non si è dato seguito con le modifiche alle norme richieste. Pertanto l’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori di Macerata invita i rappresentanti della Rete delle Professioni Tecniche al tavolo tecnico del Commissario a valutare l’ipotesi di non partecipare all’incontro con il Commissario straordinario Piero Farabollini previsto per il 30 gennaio, per non avallare in nessun modo qualsiasi ordinanza inerente l’autocertificazione non condivisa – spiega il presidente Vittorio Lanciani. Al fine di smentire una volta per tutte che i ritardi nella ricostruzione sono riconducibili ad inerzia dei professionisti, l’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori avvierà, insieme alle altre altri Ordini e Collegi delle professioni interessate dalla ricostruzione, una campagna di informazione verso i terremotati, promuovendo assemblee e dibattiti pubblici”.

