Norme Piano Casa applicabili anche fuori dal cratere – VIDEO

ANCONA – La disciplina del “Piano Casa” 2009 è stata estesa a tutto il territorio regionale e non è più solo applicabile ai Comuni del ‘cratere’ sismico.

Il via libera che arriva dal Consiglio Regionale, dopo l’approvazione all’unanimità della proposta di legge n. 326, dà la possibilità di sanare violazioni formali di interventi realizzati su immobili, prima dell’entrata in vigore della legge, in assenza della richiesta di titolo abilitativo o autorizzativo.

Un principio che vale nei casi in cui questi interventi siano stati fatti rispettando la cosiddetta “doppia conformità”, cioè in osservanza delle normative edilizie e urbanistiche vigenti al momento della realizzazione e anche al momento della presentazione della domanda di sanatoria.

La modifica di legge permetterà di evitare casi limite come l’obbligo di demolizione di un manufatto che poi potrebbe essere legittimamente ricostruito con caratteristiche uguali.