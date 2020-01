Schianto frontale mortale a Corinaldo, in contrada Sant’Apollonia. Un uomo ha perso la vita in seguito a un incidente tra due auto, un altro è stato trasportato all’Ospedale di Torrette di Ancona in gravi condizioni.

E’ il bilancio di un tragico schianto avvenuto poco dopo le 18.30 sulla strada tra Corinaldo e Monterado.

I sanitari del 118 di Ancona soccorso, intervenuti sul posto, hanno tentato a lungo di rianimare la vittima, ma senza poterlo salvare.