Disabili ai concerti: tu chiamala, se vuoi, normalità – VIDEO INCHIESTA

Partecipare a un concerto e volersi sentire parte del tutto, con la musica che faccia da collante. Quello che è normalità per i normodotati, non lo è per i disabili, dove assistere a un concerto diventa una gara di resistenza, e di pazienza. Per qualcuno addirittura il motivo per smettere di andare ai concerti.

Abbiamo deciso di raccontare il dietro le quinte di un tema sempre più sentito e dibattuto, soprattutto sui social. Tutto questo perché nel tempo è cresciuto, vivaddio, il bisogno di musica dal vivo, anche per i portatori di handicap.

La video inchiesta di Lucio Cristino

Montaggio di Filippo Pesaresi