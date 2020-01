Choc al Salesi: la bimba nasce morta. Aperta un’inchiesta

Il parto cesareo finisce in tragedia, con una bambina venuta alla luce morta. E’ accaduto nella serata di domenica al pediatrico Salesi. I genitori si sono rivolti a un legale e hanno presentato un esposto in Procura. Il Pm, Rosario Lioniello, ha aperto un fascicolo per omicidio colposo e disposto l’autopsia sul corpo della piccina.

La mamma della piccola, una 32enne dell’anconetano, era giunta al termine della gravidanza senza riferire particolari problematiche. Sabato, alle prime doglie, si era rivolta in ospedale, dove era stata visitata per poi essere rimandata a casa.

Il giorno successivo, durante un controllo, sarebbero insorte le prime complicazioni, sfociate nella morte a seguito del parto cesareo. Per la piccola purtroppo non c’è stato nulla da fare.