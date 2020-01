Regionali, Longhi: “Credo in una volontà d’incontro” – VIDEO

ANCONA – Io condivido quello che diceva Mao Tse-tung: ” Grande è la confusione sotto il cielo, perciò la situazione è favorevole”.Una confusione che secondo Sauro Longhi, docente ed ex rettore dell’Università Politecnica delle Marche, potrebbe creare nuovi scenari in vista delle prossime elezioni regionali e perché no, far riconsiderare l’idea di una possibile alleanza tra centrosinistra e movimento 5 stelle per cui lui si era proposto come candidato governatore.

Da entrambi gli schieramenti ancora non ci sono prese di posizione in merito, né si sa di un possibile ritorno in auge della proposta di alleanza, precedentemente bocciata dall’ex capo politico del movimento Luigi Di Maio e da Danilo Toninelli, responsabile delle campagne elettorali dei pentastellati.

Certo è che sia il movimento, reduce dalle dimissioni di Luigi Di Maio e il partito Democratico, ringalluzzito dalla vittoria alle regionali in Emilia Romagna, stanno lavorando per rimettere ordine nelle confusioni interne da cui entrambi sono scossi.

E, una volta placate le acque, decidere come muoversi in vista del prossimo appuntamento elettorale marchigiano.