Perde il controllo dell’auto e si ribalta, traffico in tilt a Falconara

FALCONARA – Ha provocato disagi alla viabilità, ma fortunatamente nessun ferito, l’incidente avvenuto oggi 27 gennaio attorno alle 13.20 in via Flaminia, poco a nord della stazione ferroviaria, all’altezza dell’incrocio con via XX Settembre.

Gli agenti della polizia locale di Falconara sono intervenuti per una Fiat 500 ribaltata al centro della carreggiata. Stando a quanto ricostruito il mezzo, condotto da un 18enne residente a Senigallia, si è rovesciato sul lato sinistro dopo aver sbandato a destra e aver urtato una Renault in sosta, di proprietà di un residente di Falconara.

Insieme al conducente viaggiava un coetaneo, sempre di Senigallia: entrambi stavano tornando a casa da scuola. I due giovani, rimasti illesi, sono usciti autonomamente dal veicolo. Attorno alle 14.35 l’auto è stata portata via dal carro attrezzi. Gli agenti della polizia locale, per condurre i rilievi, hanno dovuto interrompere la circolazione lungo via Flaminia. Il traffico è stato dirottato su strade alternative.