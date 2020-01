Grande successo anche su èTV Marche per la diretta fiume del Gruppo èTV sulle Elezioni Regionali in Emilia Romagna. Ora fari e microfoni puntati sulle Marche.

Era la tornata elettorale più attesa non solo in Emilia Romagna, perché il voto rischiava di avere una rilevanza da non sottovalutare anche in tutta Italia. Su E’tv Marche ieri sera, a partire dalle 23 fino alle 4 del mattino, ha avuto ottimi risultati la diretta fiume che approntata dai colleghi della redazione bolognese di E’tv.

La nostra Emittente conferma così la propria vocazione alla diretta, nei luoghi e nei momenti in cui nasce la notizia. Uno spirito condiviso da tutto il gruppo di èTv, che parte dalla Lombardia, passa in Emilia Romagna e arriva fino nelle Marche e in Umbria.

Prossimo appuntamento politico: le elezioni nella Regione Marche, a Maggio Prossimo. Anche in questo caso èTv sarà pronta, come sempre, a seguire in diretta i risultati.