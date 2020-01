ANCONA – Fuori strada da brividi stamattina sulla variante alla statale 76 all’altezza della Caffetteria. Per cause in corso di accertamento, un Tir ha perso il controllo ed è volato nel fosso.

Sul posto ambulanze inviate dal 118, vigili del fuoco e una pattuglia della polizia stradale di Fabriano. Traffico in tilt.

Ferito l’autista, soccorso e portato all’ospedale di Torrette.