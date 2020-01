Schianto sulla Flaminia: caos e tre feriti. Coinvolta un’auto della Finanza -VIDEO

Pauroso schianto lungo la Flaminia, ad Ancona: tre persone sono rimaste ferite lievemente nella carambola in cui è rimasta coinvolta anche una vettura della Guardia di Finanza

ANCONA – Pauroso schianto lungo la Flaminia, ad Ancona: tre persone sono rimaste ferite lievemente nella carambola in cui è rimasta coinvolta anche una vettura della Guardia di Finanza che procedeva in direzione Torrette, andata a scontrarsi con un’auto di grossa cilindrata diretta verso Ancona. La donna quarantenne anconetana alla guida del suv era in auto con il figlio adolescente di sedici anni: dopo l’impatto ha accusato dolori al petto tanto da rendere necessario il trasporto al pronto soccorso. Sul posto per i rilievi la Polizia Stradale per verificare la dinamica dello schianto avvenuto nella corsia di sorpasso. Lievemente feriti anche due finanzieri.