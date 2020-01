Coronavirus, la Regione: “Non ci sono casi sospetti”

Casi sospetti dalla Cina: giunto nel pomeriggio il risultato negativo dei test di laboratorio eseguiti dall’Istituto Superiore di Sanità, ne dà notizia la Regione Marche.

ANCONA – Giunto nel pomeriggio il risultato negativo dei test di laboratorio eseguiti dall’Istituto Superiore di Sanità in relazione a uno dei due casi di persone recentemente rientrate dalla Cina che negli scorsi giorni hanno manifestato sintomi respiratori, informa in una nota la Regione Marche.

“Sebbene in entrambi i casi le valutazioni effettuate avessero già permesso di escludere che si potesse parlare di casi sospetti di nuovo coronavirus, una delle due situazioni è stata comunque valutata meritevole di approfondimenti diagnostici; per questo motivo la Direzione Medica di Presidio dell’Ospedale di Macerata e gli specialisti che hanno seguito il caso hanno provveduto all’invio di un campione clinico a Roma. I risultati non si sono fatti attendere e in meno di 24 ore il Laboratorio di riferimento Nazionale dell’Istituto Superiore di Sanità ha comunicato l’esito negativo degli esami effettuati.Dunque è confermato che al momento non vi siano né casi sospetti, né tanto meno casi confermati di nuovo Coronavirus nelle Marche”.