M5S, Maggi: “Si ripensi all’alleanza con il centrosinistra per le regionali” – VIDEO

ANCONA – Dopo l’abdicazione di Luigi Di Maio da capo politico del Movimento 5 stelle, si fa sempre più forte l’esigenza di capire cosa non abbia funzionato nella vecchia governance pentastellata e quali aspetti migliorare attraverso gli Stati Generali fissati dal 13 al 15 marzo. Dalla Regione Marche, il consigliere Gianni Maggi chiede un maggior dialogo con il territorio e una struttura meno romanocentrica del movimento. Ma il passo indietro di Di Maio, potrebbe far sperare anche a un ripensamento sull’alleanza tra il movimento e il centrosinistra per le prossime elezioni regionali, dopo la bocciatura espressa dall’ex leader dei 5 stelle.