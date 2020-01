Inchiesta Aerdorica, Ceriscioli: “Abbiamo lavorato bene” – VIDEO

ANCONA – “Noi in questi anni abbiamo fatto, credo, diverse cose buone. E una sicuramente è quella di mettere in salvaguardia l’aeroporto: è stata una grande operazione, pensiamo di aver agito bene, l’abbiamo fatto nel rispetto delle regole. Spero che il lavoro del magistrato possa servire a rendere questa cosa anche più forte e più chiara”. Così il presidente della regione Marche, Luca Ceriscioli, sull’indagine della Procura di Ancona per concorso in peculato, in relazione alle risorse stanziate negli anni dalla Regione alla partecipata Aerdorica, la società che gestisce l’aeroporto di Falconara.

Un’inchiesta avviata a maggio che coinvolge 77 persone tra cui anche gli ultimi tre presidenti di Regione, compreso lo stesso Ceriscioli, e per cui la procura ha chiesto una proroga di altri 6 mesi.

Nel mirino degli inquirenti sono finiti anche le ultime 4 giunte regionali, compresa quella attuale, manager e membri del cda di Aerdorica e funzionari regionali.

Al vaglio vi sarebbe l’utilizzo dei fondi stanziati negli ultimi 20 anni dalla Regione alla società di gestione dell’aeroporto e l’eventuale mancato controllo pubblico. Una inchiesta che si palesa a ridosso delle prossime elezioni regionali, ma su cui il governatore esclude possibili ricadute.