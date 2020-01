Giornata della Memoria, Di Segni: “Razionalità contro l’odio” – VIDEO

ANCONA – La memoria è un testimone da passare alle nuove generazioni per non dimenticare l’impegno di combattere l’odio. È questo il messaggio lanciato da Riccardo Di Segni, rabbino capo di Roma ospite della seduta aperta del Consiglio regionale Marche a pochi giorni dalla giornata della Memoria.

Una celebrazione che quest’anno mette in luce la crescita di fenomeni antisemiti nella società. Vittima simbolo ne è la Senatrice Liliana Segre che sopravvissuta ad Auschwitz, ora è costretta a muoversi sotto scorta per le continue minacce ricevute via web.

Presenti in aula anche gli studenti delle scuole regionali che hanno partecipato al concorso del Miur “I giovani ricordano la Shoah” e che hanno letto in aula i loro elaborati.



Un’altra testimonianza, l’esecuzione da parte del maestro Gabriele Mirabassi di brani tratti dall’opera “Quatuor pour la fin du temps” di Olivier Messiaen, composta dal musicista mentre era prigioniero in un campo di lavoro a Görlitz.