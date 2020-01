Tragedia di Servigliano, la mamma resta in carcere: “Sono innocente”

SERVIGLIANO – Resta in carcere Pavlina Mitkova la donna di 37 anni, di origini bulgare, indagata per incendio doloso e decesso come conseguenza di altro reato, per la morte della figlia di 6 anni, avvenuta durante un incendio nella notte dell’otto gennaio nell’appartamento dove viveva la famiglia a Servigliano.

All’udienza di convalida per l’arresto della donna tribunale di Fermo era presente anche il papà della bambina,che non si trovava in casa nella notte dell’incendio.

Secondo gli inquirenti la donna avrebbe appiccato il fuoco nella casa dove si trovava insieme alle due figlie di 6 e 4 anni. Secondo la prima versione della donna, lei sarebbe riuscita a portare in salvo la figlia più piccola, ma le fiamme le avrebbero impedito di rientrare nella casa per soccorrere l’altra, rimasta sul letto.

Per l’accusa però la verità sarebbe un’altra, e cioè che la piccola fosse già morta prima dello scoppiare dell’incendio. La salma della bambina rimane tuttora all’obitorio di Fermo, a disposizione dell’autorità giudiziaria.