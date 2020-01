Investimento fuori dalla galleria. Muore un pedone – VIDEO e FOTO

ANCONA – Un telo a terra vicino alla rotatoria, punto di snodo del traffico di Ancona, poco lontano dalla Galleria del Risorgimento che conduce in centro città.

E’ il segno della tragica fine di un uomo di 80 anni, anconetano travolto da un furgone poco prima delle 17. Un impatto troppo violento sul corpo dell’anziano, tanto che vano è stato l’intervento dei sanitari giunti sul posto in prima battuta con un’ambulanza della Croce rossa.

La dinamica è al vaglio della Polizia Municipale di Ancona che conduce le indagini sull’incidente avvenuto all’ingresso di via Martiri della Resistenza, la stessa strada che è stata chiusa al traffico nel tratto a salire per consentire i rilievi.

Lunga la scia di sangue sulle strade in queste prime settimane di questo 2020: dalla tragedia dell’Epifania costata la vita alle due amiche Sonia Farris ed Elisa Rondina, travolte e uscite fuori dalla discoteca sull’Arceviese e Senigallia dall’auto guidata da Massimo Renelli, risultato positivo dall’alcoltest.

E l’investimento mortale, la settimana scorsa, in via Conca di Giuseppe Galdelli, 81enne falciato da un’auto sulla strada davanti all’ospedale dove era andato a far visita alla moglie malata.