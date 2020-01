Giulio Regeni, tornano le fiaccole di Amnesty anche nelle piazze marchigiane

In occasione del quarto anniversario dalla scomparsa di Giulio Regeni tornano le fiaccolate e le manifestazioni organizzate in tutta Italia e nelle Marche, nella settimana del 25 gennaio. Alle 19,00 del 25 Gennaio prossimo Amnesty International rilancia il raduno nelle piazze con le fiaccole per ribadire la richiesta di verità e giustizia.

ANCONA – In occasione del quarto anniversario dalla scomparsa di Giulio Regeni tornano le fiaccolate e le manifestazioni organizzate in tutta Italia e nelle Marche, nella settimana del 25 gennaio. “Ho riconosciuto Giulio solo dalla punta del naso. Quello che è successo non è un caso isolato” – Paola Deffendi, madre di Giulio Regeni, 28 anni, è stato ucciso in Egitto tra la fine di gennaio e i primi di febbraio 2016. Il suo corpo martoriato è stato trovato in un fosso alla periferia del Cairo il 3 febbraio 2016 con evidenti segni di tortura. Giulio, originario del Friuli, era un dottorando dell’università di Cambridge nel Regno Unito. Si trovava in Egitto per svolgere una ricerca sui sindacati indipendenti egiziani presso l’Università americana del Cairo. Il 25 gennaio 2016, in un clima di forte tensione per il quinto anniversario dell’inizio delle proteste che portarono alle dimissioni del presidente Hosni Mubarak, è uscito di casa per raggiungere i suoi amici a una festa di compleanno, dove non è mai arrivato. Il suo corpo devastato dalle torture, è stato ritrovato per caso il 3 febbraio nei pressi di Giza, lungo la strada che dal Cairo porta ad Alessandria. Aveva il volto irriconoscibile, su cui “si era abbattuto tutto il male del mondo”, ha raccontato Paola, la mamma di Giulio Regeni.

Alle 19,00 del 25 Gennaio prossimo Amnesty International rilancia il raduno nelle piazze con le fiaccole per ribadire la richiesta di verità e giustizia per Giulio Regeni. Alle 19,41 (ultimo contatto con Giulio del 25 Gennaio del 2016) verrà osservato un minuto di raccoglimento.

Gli appuntamenti nelle piazze marchigiane: Ancona – Piazza Roma, Jesi – Piazza della Repubblica, Senigallia – Piazza Roma, Matelica – Piazza Mattei, Pesaro – Piazza del Popolo, Porto Recanati – Corso Matteotti (ex scuola Diaz).