Sbarca al porto di Ancona con un carico di 16 kg di eroina. Arrestato – FOTO

ANCONA – Un carico di 16 kg di eroina è stato sequestrato al porto di Ancona dalla guardia di finanza. La droga era nascosta dentro un autocarro sbarcato da una nave proveniente da Durazzo.

I militari hanno arrestato il conducente del veicolo, un 38enne albanese. L’operazione è avvenuta il 16 gennaio scorso. Il Tribunale di Ancona ha convalidato l’arresto dell’albanese che si è avvalso della facoltà di non rispondere.

Determinante è stato l’apporto del cane antidroga “ACCA”, un pastore tedesco con anni d’esperienza, dal fiuto singolare, il quale nonostante l’abile occultamento è riuscito a segnalare al suo conduttore la presenza di una sostanza illegale. L’automezzo è stato immediatamente sottoposto ad esame radiologico con il sistema scanner in dotazione all’Ufficio delle Dogane, che evidenziava un piccolo vano sospetto.

Pertanto, attraverso un’accurata ispezione eseguita da finanzieri specializzati, si riusciva ad individuare il meccanismo di sblocco del pannello di accesso al doppio fondo rinvenendo così l’ingente quantitativo di droga.

L’eroina, droga che ora sarà sottoposta anche agli accertamenti di laboratorio, era dentro il veicolo, occultata in un vano ricavato sotto un sedile. Sono in corso le indagini dei finanzieri per capire a chi era destinata e soprattutto se l’albanese avesse un contatto ad Ancona che lo aspettava per poi aiutarlo nello spaccio.

La droga rinvenuta, eroina purissima, una volta immessa sul mercato, avrebbe fruttato un guadagno di oltre mezzo milione di euro.