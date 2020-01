Incendio Servigliano. Svolta: madre arrestata per aver ucciso la figlia

SERVIGLIANO – L’avrebbe uccisa e poi abbandonata tra le fiamme per coprire le prove. Svolta nelle indagini sulla morte di una bimba di 6 anni a seguito di un incendio notturno scoppiato l’8 gennaio in un appartamento nel centro storico di Servigliano nel Fermano, dove la piccina dormiva con la madre e la sorellina di 4 anni.

Per gli inquirenti, infatti, si tratterebbe del più atroce dei delitti: sarebbe stata infatti la madre ad ammazzare la figlioletta. Una tesi formulata dal sostituto procuratore, Francesca Perlini, e accolta dal gip del tribunale di Fermo, che ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per la donna. L’accusa è di omicidio volontario.

Il provvedimento è stato eseguito ieri dai carabinieri, che hanno raggiunto la 38enne di origini bulgare e, dopo averla prelevata, l’hanno condotta in carcere. Che qualcosa bollisse in pentola, si era intuito la scorsa settimana, quando i militari dell’Arma e il personale dei servizi sociali dell’Ambito erano piombati all’asilo di Servigliano frequentato dalla più piccola delle due sorelline, quella sopravvissuta all’incendio insieme alla mamma, e l’avevano portata in una casa protetta senza dare spiegazione alcuna al padre che la sera dell’incendio non era in casa.