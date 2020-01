Il pensionato con la coca: arrestato due volte in quattro giorni

OSTRA – Quattro giorni fa un pensionato 69enne di Ostra era stato arrestato con l’accusa di detenzione di droga ai fini di spaccio: i carabinieri gli avevano trovato in casa oltre 30 dosi di cocaina pronte per essere messe in commercio.

Dopo la condanna a un anno di reclusione (pena sospesa), l’uomo è tornato in libertà ma è stato di nuovo arrestato. Il via vai sospetto di persone dalla sua abitazione a Ostra ha fatto ritenere che stesse nuovamente spacciando ed è scattata quindi una nuova perquisizione che ha permesso di rinvenire ben 300 grammi di cocaina.

L’uomo, evidentemente inconsapevole di essere ancora tenuto sotto controllo da parte dei militari, è stato nuovamente arrestato. Nei suoi confronti il Tribunale di Ancona ha disposto la custodia in carcere: il 69enne è stato trasferito nella casa circondariale di Montacuto ad Ancona.