Francesca Sofia Novello, molto più della fidanzata di Valentino Rossi. “Tocca anche a lui stare un passo indietro”. Ma difende Amadeus sulle frasi “sessiste”.

Francesca, 25 anni, fidanzata di Valentino Rossi, commenta con una battuta le polemiche scatenate dalla frase di Amadeus, che l’ha scelta per San Remo a suo dire per la capacità di stare un passo indietro a un grande uomo come il pilota marchigiano.’

La modella scherza: “Io un passo indietro a Vale? Diciamo che anche lui sta un passo indietro rispetto ai miei impegni lavorativi esattamente come faccio io coi suoi…”.

“Come ho scritto su Instagram – continua la modella, prossima protagonista a San remo – faccio la modella adesso che sono fidanzata con Vale e farò la modella anche nel caso in cui mi sposi o mi lasci con lui! L’espressione ’un passo indietro’? Amadeus ha soltanto voluto sottolineare il mio atteggiamento riservato. Atteggiamento che ho sempre tenuto in questi anni nei confronti della grande visibilità del mio fidanzato. Per mia scelta, infatti, ho voluto evitare accuratamente di trarne vantaggio”.